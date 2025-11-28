小さな男の子がお皿を割ったのでママが叱ったら、大型犬が間に入ってきて…愛に溢れた「ボディーガード」たちが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万5000回再生を突破し、「まとめてハグしたい」「お利口さんすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな男の子がお皿を割ったので叱ったら、大型犬が間に入って…愛に溢れた『ボディーガード』】

お皿を割っちゃった

Instagramアカウント「k_donpochi」に投稿されたのは、お皿を割ってしまった小さな男の子をママが叱ったら、間に入ってきた黒ラブラドールレトリバーの「どん兵衛」くんと弟の「ぽち」くんの様子。

お皿を割ったのはわざとだったようで、ママに「ごめんねは？」と叱られている男の子。すると、すかさずぽちくんがやってきて、間に入ろうとします。男の子は左手をあげて、彼なりの謝罪をしますが、ぽちくんの頭でママには全然見えていません…！

一緒に反省

「そんなに怒らないであげて」と言いたいのか、ぽちくんはママのお顔を必死で舐め始めます。よく見ると、ママの奥にはどん兵衛くんもやってきていて、本当に優しい「お兄ちゃん」たちに感動を覚えます。

「ごめんねは？」とママに言われ、反省しているのかシュンッと下を向いてしまった男の子。隣にいたぽちくんもその場でオスワリ、神妙な顔をして一緒に反省モードに突入している様子。

まるで「ボディガード」なワンコ

反省していると、どん兵衛くんがママの手をトントン。「それくらいにしてあげなよ」と言ってくれているのでしょうか。2匹は両隣にピッタリ寄り添って、まるで男の子のボディガードのようです。

もう一度「ごめんね」と手を上げると、今度は無事ママにも見えて許してもらえた男の子。叱りながらも、ママは2匹の男の子への大きな愛情に内心感動してしまったのでした。

投稿には「まとめてハグしたい」「お利口さんすぎる」「一緒に大きくなるっていいな」「ボディガード最高！！」「兄弟愛尊い…」「2匹とも偉いぞー」といったコメントが寄せられています。

どん兵衛くんとぽちくんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「k_donpochi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「k_donpochi」さま

