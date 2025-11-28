「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本−台湾」（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）

世界ランキング２２位の日本は、アジア１次予選Ｂ組初戦で６７位の台湾と対戦し、前半を４５−２２と大量リードして終えた。

日本のスターターは斎藤拓実（名古屋Ｄ）、渡辺雄太（千葉Ｊ）、馬場雄大（長崎）、西田優大（三河）、ホーキンソン・ジョシュ（ＳＲ渋谷）。昨年のパリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺がチームをけん引した。台湾に３点シュートを決められた直後の第１クオーター１分５９秒に自身初得点でリードを奪い返すと、ホーキンソンへの絶妙なアシストで３点シュートをお膳立てし、自らもドライブからの得点で一気に主導権を握った。６分４５秒には富永からのパスをアリウープダンク。「アカツキジャパン」の真っ赤に染まった神戸の会場を沸かせた。

主将就任にあたり「キャプテンが目立っているチームは二流だと言われて育ってきた。いい意味で誰がキャプテンか分からないようなチームでないといけない」と話していた渡辺。主将の活躍に導かれるように日本は勢いを増し、第１クオーター終了間際には馬場がハーフコートからのブザービーターを決めて、このピリオドを２３−１０で終える。第２クオーターも日本の攻勢が続き、渡辺は前半だけで１４得点を重ねた。

１次予選Ｂ組は日本、台湾、中国（２７位）、韓国（５６位）の４チーム。ランキングだけ見れば、日本が最上位だが、今夏のアジア杯では日本が準々決勝進出決定戦で敗退したのに対し、３チームは８強入りしている。来年７月までホームアンドアウェー方式で戦い、上位３チームが突破となる。１２チームによる２次予選を勝ち抜いた７チームと、開催国のカタールが２７年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねたＷ杯に出場する。