近藤春菜、ジム帰り＆小腹が空いた時に！手軽にタンパク質がチャージできる食品「腹持ちいい感じもする」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『ハリセンボン２人の｢１日の食事｣比較したら全く違う食生活だった！！/What I eat in a day.【２年ぶり！】』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、“1日の食事”を公開してくれました。今回は、近藤さんが、ジム帰りや小腹が空いた時に食べているという食品をピックアップ♪

近藤さんは、とある休日の1日の食事として、その日は朝からトレーニングのためにボクシングに行ったと言い、タンパク質を摂るために食べたという1食目がこちら！

◼︎オイコスプロテインヨーグルト

ダノンジャパン株式会社 / オイコスプロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 ストロベリー

1カップ(113g)で10gのタンパク質が摂れるヨーグルト。

近藤さんが購入していたストロベリーは、ヨーグルトの爽やかな酸味と、ほどよく甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースが楽しめます。

より贅沢で芳醇ないちごの味わいが楽しめるよう、従来品（2025年8月まで製造）対比で果肉・果汁が10%増量されたんだそう。

シェイクするタイプのプロテインに比べて、手軽に美味しくタンパク質がチャージできるのが嬉しいですね。

◼︎小腹が空いた時にも！

近藤さんは「この日は帰ってすぐに冷蔵庫開けてオイコスを食べて、お腹を落ち着かせて、しかもタンパク質も入れてっていうのにしまして」とコメント。

また、「最近ね、ちょっとお腹空くとオイコス」「もったりしてて腹持ちいい感じもするし」と、ヨーグルトでありながら食べ応えや腹持ちも良いと教えてくれました♪

動画では、近藤さんがこの他に食べた食事や、相方・箕輪さんの食事も公開！ぜひチェックしてみてくださいね。