「家族もこのクラブが大好きでした」湘南が茨田陽生の今季限りでの契約満了を発表「この６年間を無駄にせず、前に進んでいきたい」
湘南ベルマーレは11月28日、茨田陽生の2025シーズン限りでの契約満了を発表した。
34歳MFは、柏レイソルと大宮アルディージャを経て、2020年シーズンから湘南でプレー。同クラブでは公式戦で通算175試合に出場しており、今季はここまで25試合に出場している。
クラブの公式サイトを通じて、茨田は以下のようにコメント。
「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さま、本当にありがとうございました。今シーズン限りで湘南ベルマーレを退団することになりました。
どんな時でも変わらず熱く応援してくださったファン、サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。６年間このクラブで過ごした時間は、自分を強くしてくれただけではなく、人としても成長させてくれました。
自分だけではなく、家族もこのクラブが大好きでした。試合の日には、楽しそうにスタジアムに来て応援してくれていました。勝っても負けても、いつも温かく迎えてくれていました。家族がベルマーレを好きになったのは、クラブ関係者、サポーターの皆さまが本当に素晴らしいからだと思います。
このクラブを離れるのは本当に寂しいです。でも、この６年間を無駄にせず、前に進んでいきたいと思います。６年間、本当にありがとうございました」
愛すべきクラブを去る男の新天地はどこになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
