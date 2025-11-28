ムード歌謡グループ「純烈」酒井一圭（50）が、28日放送のTBSラジオ「純烈・酒井一圭 Brand−New Morning」（金曜前5・00）に出演し、ビッグカップル誕生の秘話を明かした。

番組には「ダウンタウン」浜田雅功の妻で女優の小川菜摘（62）がゲスト出演。酒井は小川と23年の純烈座長公演「ハリウッドスターになりたくない！」で共演してからの間柄だという。

酒井が「恋人役だったんですよ」と明かすと、小川も「ね〜！恋人だったね〜！」と応じた。

舞台にはメンバーの後上翔太はもちろん、後上と昨年12月に結婚を発表した元AKB48のタレント横山由依も出演していた。酒井は「もう一人のヒロインが横山由依ちゃんで、後上さんと横山さんが出会ったその舞台こそ、その明治座の公演だったんですよ」と説明した。

「相当、あの2人の結婚のキーマンは小川さんだったと思うんです」。酒井がそう話すと、小川は「そんなことないと思うけど…」と返しつつ、「でも食事会を開いて、2人も参加して、その後もご飯に行ったりして、そこからちょっと恋が芽生えたみたいなこともあるのかな？」とも話した。

出演者同士の食事会を開くため、声を掛けたのが小川だったという。酒井は「あの食事会がなかったら、こうなってなかった。僕としては、座長・純烈なんだけど、ご飯に行こうよとみんなを取りまとめてくれたり、ホンマにいい意味で現場の要になっていただいたのが菜摘さんだった」と断言。「リーダーとしてありがとうございます」と感謝を口にしていた。

2人は結婚式にも出席したといい、小川は「お似合いだもんね、あの2人」と惚れ惚れしていた。