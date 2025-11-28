「早くどいてあげて」人気インフルエンサー、ツリー前で撮影中に「いつのまにか列できてた」発言に賛否
インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。クリスマスツリー前での撮影を長時間していたことがうかがえるポストに、賛否両論が集まりました。
【写真】ツリーの前でポーズを決める阿部なつき
これを見た人からは「これはさすがにAIですよね？美しすぎます」「なつきさんと一緒に撮影できると思って並んでたのかな？一緒に撮りたい」との声が上がる一方、「うん。早くどいてあげて。みんなツリーと写真撮りたいんだよ…」「え、自分を見るために列できてたとか思ってないよね…？さすがにないよね？？」「みんなそこで撮りたいのに、ちんたらしてるからだろ！笑」「ツリーはみんなの物。常識の範囲内の枚数で平等に！ですね！」などの注意が多数寄せられました。
(文:多町野 望)
「ツリーはみんなの物」阿部さんは2枚の写真を投稿。クリスマスツリーの前で撮影したソロショットです。1枚目では上着を手に持ち、2枚目では着用しています。どちらの姿も美しいです。「ツリーの前で写真撮ってたら、いつのまにか列できてた。笑」とのことです。
“迷惑系”ではない普段の投稿でも、自身の美しい姿を多数披露している阿部さん。他人の迷惑になりそうな場所での撮影はしていないため、今回は偶然起きてしまったことなのでしょう。影響力のある存在だからこそ、マナーを守る姿勢を見せてほしいですね。
