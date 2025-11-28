好き&行ってみたい「宮崎県の商店街・市場」ランキング！ 2位「高千穂がまだせ市場」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「宮崎県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：高千穂がまだせ市場（高千穂町）／71票宮崎県の北部、神話の里として知られる高千穂町にある「高千穂がまだせ市場」は、地元の特産品や農産物がたくさん並ぶ市場です。「がまだせ」は高千穂の方言で「がんばろう」という意味で、多くの地元の人に愛される市場でもあります。高千穂牛や季節の野菜、加工品などが並び、高千穂峡などの観光と合わせて立ち寄る観光客も多く、高千穂の自然の恵みを味わいたい人に人気のスポットです。
回答者からは「高千穂町産を中心とした地採れ野菜や農産加工品を取り揃えているから、お土産選びによさそう」（40代女性／長崎県）、「観光客向けのお土産だけでなく、地元の人々の暮らしに根付いた食材を見てみたい、そして高千穂牛や鶏の炭火焼きなどの郷土の味覚を堪能したいです」（30代男性／東京都）、「大好きな高千穂牛を堪能できるし、景色も良いので大好きです」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：一番街（宮崎市）／78票堂々の1位に輝いたのは、宮崎市の中心部にあるアーケード街「一番街」です。宮崎駅から徒歩圏内に位置し、飲食店やファッション、アミューズメント施設などが集まる宮崎市最大の繁華街の1つ。特に毎月第4土曜日には「街市」が開催され、多くの人でにぎわいます。アクセスや利便性が高く、宮崎市でのショッピングやグルメの中心地として、多くの人から支持を集めました。
回答者からは「アーケードが続く商店街は天気に左右されず歩けるので、旅行の途中でも立ち寄りやすいから」（30代男性／富山県）、「宮崎市の中心にあり、『にくまき本舗』や『お菓子の日高』など、地元グルメの名店が並び、宮崎を堪能できるから」（50代男性／広島県）、「居酒屋が多いいので美味しいお酒が楽しめそうだから」（40代女性／神奈川県）、「多種多様なお店が集まっているので良かったです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)