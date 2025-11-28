JRAは、第70回有馬記念ファン投票の第1回中間発表を行い、得票数上位100頭を公表した。今回の有効投票数は318万5453票。投票は12月7日（日）まで受け付けており、特設サイトからの参加が可能となっている。

今回の中間発表では、レガレイラ（牝4・木村哲也厩舎）が28万7909票を獲得してトップに立った。2位にはクラシック世代を代表する存在となったクロワデュノール（牡3・斉藤崇史厩舎）が27万1092票、3位には上昇著しいメイショウタバル（牡4・石橋守厩舎）が入った。

4位にはG1戦線で頭角を現したマスカレードボール（牡3・手塚貴久厩舎）、5位にはベラジオオペラ（牡5・上村洋行厩舎）が続き、実績馬から勢いある新興勢まで幅広い顔ぶれとなっている。

●第1回中間発表・上位20頭

1位 レガレイラ（牝4・木村哲也） 28万7909票

2位 クロワデュノール（牡3・斉藤崇史） 27万1092票

3位 メイショウタバル（牡4・石橋守） 19万8994票

4位 マスカレードボール（牡3・手塚貴久） 19万7205票

5位 ベラジオオペラ（牡5・上村洋行） 19万2836票

6位 ジャスティンパレス（牡6・杉山晴紀） 16万9223票

7位 ミュージアムマイル（牡3・高柳大輔） 16万665票

8位 ダノンデサイル（牡4・安田翔伍） 14万4176票

9位 エネルジコ（牡3・高柳瑞樹） 12万4687票

10位 ヘデントール（牡4・木村哲也） 11万6814票

11位 カムニャック（牝3・友道康夫） 10万6097票

12位 エンブロイダリー（牝3・森一誠） 9万6902票

13位 アーバンシック（牡4・武井亮） 7万7143票

14位 ジャンタルマンタル（牡4・高野友和） 7万5863票

15位 ソールオリエンス（牡5・手塚貴久） 6万3671票

16位 アスコリピチェーノ（牝4・黒岩陽一） 5万3298票

17位 サトノレーヴ（牡6・堀宣行） 5万90票

18位 ブローザホーン（牡6・吉岡辰弥） 4万9845票

19位 チェルヴィニア（牝4・木村哲也） 4万2927票

20位 パンジャタワー（牡3・橋口慎介） 3万7412票