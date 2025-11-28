スバル「コンパクト本格四駆」まもなく申し込み終了！ デコボコ黒塗装＆黄色アクセントがカッコいい！ タフギアパーツてんこ盛りの「クロストレック ウィルダネス エディション」とは！

「クロストレック ウィルダネス エディション」がカッコいい！

スバルは2025年10月30日、クロスオーバーSUV「クロストレック」の特別仕様車「ウィルダネス エディション」を発表しました。

クロストレックは、コンパクトながら本格的なSUV性能と、ラギッドかつスポーティなデザインを両立させ、都会での日常からアウトドアまで、幅広いシーンに対応する多用途性が魅力のモデルです。

ラギッドに仕立てた「クロストレック ウィルダネスエディション」

【画像】超カッコいい！ これが「ウィルダネスエディション」です！（30枚以上）

そして、「ウィルダネス」とは、北米市場のタフなアウトドアニーズに応えるため誕生したブランドです。

北米では「フォレスター」や「アウトバック」といったSUVにも設定され、標準車をベースに走破性と機能性を高めることで、際立ったオフロード性能とタフなデザインを実現しました。

今回、そのウィルダネスのブランドコンセプトを日本市場向けに表現したのが、この特別仕様車です。

クロストレック ウィルダネス エディションは、マイルドハイブリッド「e-BOXER」を搭載した「ツーリング」および「リミテッド」をベースとし、さらなるラギッドさを追求する専用アイテムを装備。“本格四駆スタイル”に仕立てました。

視覚的な迫力だけでなく、傷が目立ちにくい特殊な「Deco Boco Black（デコボコブラック）塗装」をドアミラーカバー、ドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルに採用することで、機能的なタフさを実現しています。

足元には、オンロードとオフロード双方に対応し、雪道走行規制にも対応するスノーフレークマーク付きのトーヨータイヤ「オープンカントリーA／T III」を装着。マッドフラップも備えることで、ドライバーの冒険心を掻き立てるワイルドな外観を完成させました。

また、ホイールにはウィルダネスのブランドカラーである「アナダイズドイエロー」のステッカーがアクセントとして加わります。

このイエローは単なる装飾ではなく、けん引フックの位置など、機能性を持つ場所を指し示す実用的な意味合いも持っています。さらに、リアに装備された「WILDERNESS」オーナメントが特別感を演出します。

価格（消費税込）は、ツーリング ウィルダネスエディションが405万5920円、リミテッド ウィルダネスエディションが409万9920円です。

マイルドハイブリッド車をベースにすることで、高い性能を持ちながらも比較的手が届きやすい価格を実現しています。

※ ※ ※

ウィルダネスエディションは500台の限定販売です。抽選申し込みは2025年10月30日から受け付けられていますが、受付期間は11月30日までと、まもなく終了します。

購入を希望する人は早めにエントリーを済ませることをおすすめします。