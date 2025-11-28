◆バスケットボール男子 Ｗ杯アジア１次予選 日本―台湾（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）

Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と対戦し、４５―２２で前半を終えた。２８年のロサンゼルス五輪も兼ねる、２７年のＷ杯出場へホーバスジャパンが大きくリードを奪っている。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。

日本は斎藤拓実（名古屋Ｄ）、渡辺雄太（千葉Ｊ）、馬場雄大（長崎）、西田雄大（三河）、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）が先発。ホーキンソンのアシストから、馬場がレイアップシュートを決めて日本が先制し、会場を盛り上げた。その後はホーキンソンが３ポイント（Ｐ）シュートを決めると、渡辺雄が体勢を崩されながらもポイントを奪った。中盤は思うように得点が入らなかったが、途中から富永啓生（北海道）がコートイン。ボールを持ったまま素早くゴール下まで駆け、パスを受けた渡辺雄がそのままダンクシュートを鮮やかに決めるなど見せ場を作った。残り１秒では、馬場がセンターラインから放ったボールがネットに吸い込まれた。ブザービーターを決め第１クオーター（Ｑ）を２３―１０で終えた。

第２Ｑに入っても馬場の勢いが止まらなかった。２３―１３から素早くレイアップシュートを決めると、その後も得点を重ねた。富永も代名詞の３Ｐシュートを成功させ会場は熱狂の渦に包まれた。渡辺雄もレフトから鮮やかな３Ｐを決めると、立て続けにセンターからも３Ｐを奪った。最後は富永がセンターからブザービーターで３点を加えて会場は総立ち。４５―２２とリードを広げて後半へ向かった。