今年も残すところ1か月余り。もうすぐお歳暮のシーズンです。鹿児島市の山形屋できょう28日、お歳暮のギフトセンターが開設されました。

一方、売り場では、アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃の影響も出ています。

（記者）「きょうから開設した山形屋お歳暮大ギフトセンター、定番のさつまあげから新商品も並ぶ、約1500ものギフトを贈ることができる」

サンタや雪だるまが描かれたクリスマスギフトに、来年の干支・馬をモチーフにした迎春ギフト。

山形屋の「お歳暮大ギフトセンター」です。新商品148点を含む、およそ1500点の商品が並んでいます。

山形屋のロゴをかわいくデザインした専門店のカステラや、県産のヒメアマエビのビスクが入ったスープ専門店のセットなど、名店とコラボした「山形屋限定」のギフトもあります。

お歳暮はコロナ禍以降、ネットでの販売が広がる一方、サイズ感などが実際に分かる店頭販売を好む人も多いといいます。

（県外に住む友人へ）「かるかんにお茶とか地元の特徴のあるものを贈るようにしている」

（県内の親戚へ）「ハムとか肉とか毎年恒例になっている。おいしい、いつもありがとうと言ってくれる」

また、頑張った1年のご褒美として楽しむ、手軽な「自分用ギフト」も並んでいます。

一方で、今年は、アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃による影響で、アサヒビールの商品の一部が販売中止に。

ほかの大手ビール会社の商品も、需要の急増で品薄となり、ビール関連は予定していた37商品から、15商品にしぼりました。

お歳暮大ギフトセンターは、山形屋2号館6階で来月23日まで開設されています。

・