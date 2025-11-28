アニメ音楽誌「リスアニ！」の公式X（旧ツイッター）が28日に更新され、29、30日に中国・上海で開催予定だった「リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025」を中止することを発表した。

「公演中止のお知らせ」と題し、「ご来場予定の皆様へ このたび、2025年11月29日および11月30日に上海 LIVERSE 音宇宙芸術センターにて開催を予定しておりました『リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025』は、不可抗力の事情により中止とさせていただくこととなりました」と公演中止を発表。

「公演中止に伴い、皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。既にチケットをご購入のお客様に関してですが、チケット代は、利用いただいたお支払い方法に沿って30日以内に全額返金いたします」と記した。

「繰り返しとなりますが、突然の中止・変更により、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

同ライブは10年からリスアニ！がプロデュースする音楽フェスで、中国・上海では約6年ぶりの開催が発表されていた。