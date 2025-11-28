【49歳、夫も子も捨てました】家を追い出された私。何もない部屋でポツン…＜第6話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第6話 すべて終わってしまった
【編集部コメント】
マイさんは合計600万を持って、離婚を承諾したのだそう。旦那さんの不倫に関して弁護士を入れて徹底的に争うなんていう気力もなく、セイヤさんに対して自分のもとに呼び戻したいと願うほどの愛情もなく、ただただすべてを失って「ひとり」の時間を得たのです。そのときにマイさんが実感したのは「解放感」ではなくて「不安」だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 すべて終わってしまった
【編集部コメント】
マイさんは合計600万を持って、離婚を承諾したのだそう。旦那さんの不倫に関して弁護士を入れて徹底的に争うなんていう気力もなく、セイヤさんに対して自分のもとに呼び戻したいと願うほどの愛情もなく、ただただすべてを失って「ひとり」の時間を得たのです。そのときにマイさんが実感したのは「解放感」ではなくて「不安」だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙