¡¡½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ(50)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¼óÁê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÈÄÃ«¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌò¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¢¤¿¤·¤Î¤¬Àè¤¸¤ã¤ó¡£¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤é¤³¤é¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÁíÍý¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀÄ¤¤¤ªÍÎÉþ¤¬¤Þ¤¿Èï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Í½ÃÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÉþ¤¬Ëè²óÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤Î¤È¡¢Èþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ë¥Ò¥Ó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍ³²Æ¤µ¤óÀâ¡ª¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÆüËÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÍÅ±ð¤Ê´¶¤¸¤Ç´®¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£