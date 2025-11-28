神楽が国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産登録の申請候補となった背景には、神楽が盛んな九州で保存団体が連携して登録を目指す運動に先導的な役割を果たしてきたことがある。

国指定重要無形民俗文化財の神楽は全国で40件。このうち九州は宮崎県の「高千穂の夜神楽」や福岡・大分両県にまたがる「豊前神楽」など10件に上る。

神楽が今も続く地域の多くは過疎地で、後継者不足で存続が危ぶまれている。九州10件の保存団体はそうした危機感から伝統文化継承の意義を訴え、ユネスコの遺産登録に向けて機運を醸成しようと「九州の神楽ネットワーク協議会」を2016年に発足。運動は日本各地に広がり、22年には保存団体や自治体で構成する「全国神楽継承・振興協議会」が設立された。

一連の運動を主導してきた宮崎県の河野俊嗣知事は28日、申請候補決定を受けた会見で感極まって涙を拭いながら「人口減少、過疎化により神楽の継承が大変厳しい中、懸命に守ろうとしてこられた方にとって一筋の希望の光。大きな一歩を踏み出すことができた」と喜びを語った。

（神屋由紀子）