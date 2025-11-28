さて、来週からは12月。いよいよ雪のシーズンですね。



はい。立山山麓のスキー場では、きょうからリフトの取り付け作業が始まりました。

その様子を撮影してきました。



富山市の立山山麓スキー場の極楽坂エリアです。

スキー場を運営する大山観光開発の社員ら10人が4人乗りリフトの座席82台をワイヤに取り付けていました。

こちらのスキー場では昨シーズンは、まとまった雪が降り来場者は11万9000人と、前のシーズンより4万人ほど多くなりました。

今シーズンは12万4000人の利用を見込んでいます。





雨の中での作業、大変ですね。午前中の気温は9度で、雨も降る中でしたが作業員は、一つずつ確認しながら丁寧に作業していました。大山観光開発 山元政彦社長「平年並みの雪が期待できるという気象台の予報も出ていますので、例年並みのお客様に来ていただけるものだと考えています」来月5日に安全祈願祭を行い、雪が順調に積もれば来月13日に営業を開始する予定です。また、ゲレンデの近くには子ザルを連れたサルの群れもいて、草を食べながら冬に向けて備えているように見えました。来週は、ぐっと寒くなるんですよね。来週の中ごろに強い寒気が流れ込むため平野部でも雪が降り、「初雪」となる可能性があります。上空1500メートルの気温の予想です。週末から週明けにかけて寒気は抜けていきます。次の寒気が南下するのは、来月2日の火曜日からです。翌日の水曜日には、平野部で雪が降る目安のマイナス6度以下の寒気にすっぽり覆われます。さらに、木曜日にはマイナス9度以下の寒気が流れ込んできます。平野部でも雪が降る可能性がかなり高いと言えます。富山の初雪の平年日は12月3日ですから、今年は1日遅い観測となりそうです。週末は晴れの予報ですから、冬用タイヤへの交換を済ませておきたいですね。そして寒気が来る前には再び黄砂が飛来する予想となっています。きょうも飛来する予想となっていましたが、県内で黄砂の観測はありませんでした。雨が降ったので、県内に飛来する前に日本海などに落ちてしまった可能性があります。そして、来月1日月曜日にも黄砂の飛来が予想されています。月曜日も雨の予報ですが、念のため対策してください。