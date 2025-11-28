NTT東、「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを拡大
NTT東日本は11月27日、通信速度が上り/下り最大概ね10Gbpsの「フレッツ 光クロス」（FTTHアクセスサービス）について、12月23日より11県、2026年3月3日より1県、3月31日より2道県において、提供エリアを拡大すると発表した。
○「フレッツ 光クロス」とは
フレッツ 光クロスは、加入者光ファイバーを複数のユーザーで共用し、契約するインターネットサービスプロバイダー等へ上り/下り最大概ね10Gbpsの通信速度で接続するベストエフォートサービス。
オプションサービスである、最新の高速無線LAN規格「Wi-Fi6」に対応した「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ」を利用することで、スマートフォンやタブレット端末等による無線接続でのインターネットも快適に利用可能になる。
「フレッツ 光クロス」サービス提供イメージ
○サービス提供するエリア
9月30日より東日本エリア全県域でのサービス提供開始を予定している法人向けサービス「フレッツ 光クロス Biz」も、「フレッツ 光クロス」と同様に、同エリア拡大の対象となる。
サービスを提供するエリアは以下の通り。
提供を開始するエリア
○「フレッツ 光クロス」とは
フレッツ 光クロスは、加入者光ファイバーを複数のユーザーで共用し、契約するインターネットサービスプロバイダー等へ上り/下り最大概ね10Gbpsの通信速度で接続するベストエフォートサービス。
「フレッツ 光クロス」サービス提供イメージ
○サービス提供するエリア
9月30日より東日本エリア全県域でのサービス提供開始を予定している法人向けサービス「フレッツ 光クロス Biz」も、「フレッツ 光クロス」と同様に、同エリア拡大の対象となる。
サービスを提供するエリアは以下の通り。
提供を開始するエリア