NTT東日本は11月27日、通信速度が上り/下り最大概ね10Gbpsの「フレッツ 光クロス」（FTTHアクセスサービス）について、12月23日より11県、2026年3月3日より1県、3月31日より2道県において、提供エリアを拡大すると発表した。

○「フレッツ 光クロス」とは

フレッツ 光クロスは、加入者光ファイバーを複数のユーザーで共用し、契約するインターネットサービスプロバイダー等へ上り/下り最大概ね10Gbpsの通信速度で接続するベストエフォートサービス。

オプションサービスである、最新の高速無線LAN規格「Wi-Fi6」に対応した「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ」を利用することで、スマートフォンやタブレット端末等による無線接続でのインターネットも快適に利用可能になる。

「フレッツ　光クロス」サービス提供イメージ

○サービス提供するエリア

9月30日より東日本エリア全県域でのサービス提供開始を予定している法人向けサービス「フレッツ 光クロス Biz」も、「フレッツ 光クロス」と同様に、同エリア拡大の対象となる。

サービスを提供するエリアは以下の通り。

提供を開始するエリア