◇競泳ジャパンオープン第1日（2025年11月28日 東京アクアティクスセンター）

男子100メートル平泳ぎで、世界ジュニア記録保持者で16歳の大橋信（枚方SS）が59秒38で優勝した。今夏の世界選手権代表の深沢大和らを抑え、シニアの公式戦では初のタイトル。ピッチの速いストロークで前半2番手から逆転し、「シニアの全国大会は初優勝なので、とてもうれしい」と初々しく語った。

大橋は3月の選考会では日本代表権を獲得できなかったが、その後に急成長。7月には近畿高校選手権の200メートル平泳ぎで2分6秒91の世界ジュニア新記録を叩き出し、一躍28年ロサンゼルス五輪の期待の星として注目を集めた。この記録は24年パリ五輪の銀メダル相当で、夏の世界選手権の優勝タイム（2分7秒41）も0秒50上回る。

今回は「1週間前に修学旅行があって、5日間くらい泳いでいなかった」というコンディションながら、それでいて好記録を出しての優勝。「（修学旅行先は）北海道と東京でした。ディズニーランドが楽しかった」と話す表情にはあどけなさが残る16歳が、新シーズン序盤戦から好スタートを切った。

祖父母の代から水泳一家で、大橋自身も3歳で開始。身長は1メートル69と、今年の世界選手権で銀メダルを獲得した1メートル94の渡辺一平よりも2まわり小柄ながら、誰よりもピッチが速く、コンパクトなストロークが持ち味。五輪連覇のアダム・ピーティー（英国）の手や足の動き、200メートル平泳ぎの世界記録保持者・覃海洋（中国）の水面近くでの泳ぎなど、トップ選手の長所を取り入れ、独自の泳ぎをつくり上げてきた。

ハイレベルな国内選考が待ち受ける男子平泳ぎだが、パンパシフィック選手権（米国）や愛知・名古屋アジア大会が控える来年に向けては「（代表に）行かなきゃ恥だと思って、自分にプレッシャーを掛けたい」とどん欲。伸び盛りの16歳が、残る50メートルと本命の200メートル平泳ぎでも、世界を驚かせる泳ぎを見せる。