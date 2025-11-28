¡ÚMLB¡Û¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ë¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±¦ÏÓÌ¤Ë´¿Í¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¼Ì¿¿µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡× ¥Õ¥ëÆ°²è¸ø³«¤Ø
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë»×¤ï¤Ìà²Ð¤ÎÊ´á¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼±¦ÏÓ¤Î¸Î¥ª¥À¥ê¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¡Ê£²£°£²£²Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯£´£´¡Ë¤Î¸µºÊ¥¨¥Ù¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤¬¡¢¥½¥È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÌÔÎõ¤ÊÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¡¢Ì¼¤ä½¾·»Äï¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥½¥È¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿ºÝ¡¢¥½¥È¤¬¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´ÖÀ¤È¶¦´¶¤Î·çÇ¡¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëà¥½¥È¤ÏÂç¥¹¥¿¡¼¤Î´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤á¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Æ±¤¸¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹»á¤ä¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤ÎÌ¾¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡ÖÈà¤é¤Ë¤Ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶âÍË¤Ë¥Õ¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Æü»þ¤ä¾õ¶·¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â¥½¥ÈËÜ¿Í¤âÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¥½¥È¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È»Ë¾åºÇÂçµé¤Î£·²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£³£°²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£ÄÌ»»£Ï£Ð£Ó¡¥£¹£´£°¤ò¸Ø¤ëµå³¦¿ï°ì¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¤Þ¤À£²£·ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¤¢¤Ã¤Æ¾ï¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤Áª¼ê¤æ¤¨¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤µ¤¨Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ïà¥¹¥¿¡¼¤Î½ÉÌ¿á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¾ÜºÙ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£²£°£°£²Ç¯¤«¤é£°£¶Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢·×£´£µ¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£Ì£Á¤Ç¤âÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿¸Î¥Ú¥ì¥¹»á¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤äµÄÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤¬Í½¹ð¤¹¤ëà¥Õ¥ëÆ°²èá¤Ç²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥½¥ÈÂ¦¤¬ÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÂç´ÇÈÄ¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤Ç±²Ãæ¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£