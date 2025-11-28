ここからは富山地方鉄道の鉄道線の今後のあり方について、助田記者とお伝えします。



地鉄が沿線自治体からの支援がなければ鉄道線の一部区間を廃止する方針を示す中、自治体の協議が進み支援策が少しずつ明らかになってきました。



まず鉄道線の現状を確認します。

地鉄は赤字が続く鉄道線のうち本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年中に自治体から支援策が示されなければ、来年11月末に廃止する方針を示しています。

また、不二越・上滝線については月岡ー岩峅寺間を不採算区間としています。





鉄道線の今後については先週から来週にかけて路線ごとに分科会が開かれていますね。はい。今月22日に3回目の分科会が開かれた立山線は、廃止が回避される公算が大きくなりました。立山線の分科会で県は、年間およそ10万人の利用者がもたらす経済波及効果が28億円に上るとの試算を公表しました。さらにインバウンドの増加傾向を踏まえ、5年後の2030年には1.5倍の45億円に増えると見込んでいます。これらを踏まえ会合では岩峅寺ー立山間について「みなし上下分離方式」を軸に2027年度から再構築事業に取り組む方針が確認されました。来年度は沿線自治体が財政支援を行う方針で立山線の廃止は回避される公算が大きくなっています。「みなし上下分離方式」と「再構築事業」について改めて教えてください。みなし上下分離方式は、線路や車両の設備の維持管理費を行政が負担し、運行を地鉄が担う仕組みです。地鉄のインフラ維持によるコスト負担を軽減することができます。再構築事業は国の「鉄道事業再構築」制度を活用するものです。国の交付金を活用して利便性向上を図り運行の持続を目指すもので、この制度はJRからあいの風とやま鉄道へ経営を移管する城端線と氷見線で去年、計画が認められました。国から認定されて交付金を受けるには、利用者を増やすためにどんな取り組みをするのか具体的な計画の提出が必要です。立山町は2027年度からの再構築事業を目指すとしていて、来年度中には立山線がどう変わるのか具体的な内容が見えてくる見込みです。そのほかの路線はどういった状況でしょうか。新川地域を走る本線についてはあす、今後を検討する会合が開かれます。あいの風とやま鉄道との並行区間である滑川ー新魚津間の存続か廃止かが今後の最大の焦点となります。示されているのは5つの案です。全線を維持する案、滑川ー新魚津間の並行区間を営業せず回送線として線路を残す案、廃止して線路を撤去する案、滑川止まりとする案、上市ー新魚津間を回送線とする案ですあすの会合では県と沿線の市と町が来年度の運行を支援する意向を示したうえで、廃止判断の先送りを求める見通しです。一方、富山市と立山町にまたがる不二越・上滝線については、来週月曜日に会合が開かれます。富山市によりますと列車の増便や運賃の割引などを盛り込んだ再構築事業の素案を示す見通しです。全体の「あり方検討会」は来月下旬に開かれる予定で、協議は大詰めを迎えます。