¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û°éÀ®£²°Ì¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏºà¥¤¥Á¥í¡¼½±Ì¾á¤ÎÂçÌÜÉ¸¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿ÍÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤¬£²£¸Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°éÀ®£²°Ì¤Î¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Þ¥·¥å¡¼°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£²¡áÉÙ»³£Ç£Ò£Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ë¤¬¥¤¥Á¥í¡¼à½±Ì¾á¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢£±£¹£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£µ¥¥í¤ÎµðÂÎ¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤Î¹ë²÷¤ÊÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÀèÇÚ¤Ë¼ºÎé¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æà»È¤Ã¤Æ¤¯¤ìá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é»È¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢³°Ìî¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¤«¡¢½êºî¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Á»ú¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê°éÀ®¤ÎÎ©¾ì¡£¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¼è¤Ã¤Æà¤É¤¦¤Ç¤¹¤«á¤ÈÊ¹¤±¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¾Íè¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£