¥í¥¶¥ó¡¦±§¼£¸¶»Ëµ¬¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹ßÈÄÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¡ÖË¡Î§¾å¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤¬£²£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥í¥¶¥ó¤Î³Ú²°¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡££²£¶Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆó¼¡Èï³²¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥¶¥ó¤Î±§¼£¸¶»Ëµ¬¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¿Í´Ö¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬¤·¤«¤ÇÏ³¤ì¤ë²ÄÇ½À¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¡Ê¹ñÊ¬¡ËËÜ¿Í¤Ë¤â¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ßÈÄÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¤«¤Ç¤â¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢ÈÖÁÈ¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¢¡ØÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Â´¶È¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¢ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¡©¡¡¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤â»ëÄ°Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢ÊÌ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡£ÊÌ¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤³¤ì¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤Ï¡ÖÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡×°Ê³°¤ÎÈÖÁÈ¤â¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¡£±§¼£¸¶¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÈÖÁÈ¤âÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢Â¾¤Î¶É¤âÍýÍ³¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÍýÍ³¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£