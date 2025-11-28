【京阪杯】３・４歳馬は上位人気なら信頼できる？ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！

攻略POINT

スワンS組【０秒４差以内なら巻き返しの可能性大】

連対数トップのスワンＳ組。連対馬６頭の前走着順は⑧③④⑨④⑥着と不問のように見えるが、ポイントは前走着差。

０秒4差以内に絞れば［1・4・0・4］だが、さらに京都開催に限定すれば［1・4・0・2］と高確率。ただし、連対は⑥人気までで⑦人気以下は［0・0・0・14］では買えない。

キーンランドC出走馬【隠れキーンランドC組に要注意!?】

［3・0・0・4］のキーンランドC 直行組だが、出走馬まで広げると［8・0・1・23］と実は８連勝中。

さらにキーンランドＣで０秒４差以内に走っていれば［6・0・0・9］。０秒５差以上負けて勝ったのは前年１着の17年ネロとキーンランドＣが重馬場だった20年フィアーノロマーノ。

年齢【上位人気馬なら信頼できる３・４歳馬】

年齢別成績で見ると、勝率、連対率で双璧なのが［2・2・0・15］の３歳馬と［4・4・2・26］の４歳馬。

ただし、３・４歳馬の好走は①～⑥人気。該当４歳馬は［6・6・2・19］と好走確率は大幅にアップ。

しかし、⑦人気以下は［0・0・0・22］と全滅。穴馬の激走はまったく期待できない。

京阪杯 過去10年のデータ

