季節が急ぎ足で進んでいます。１２月に入る来週には、九州上空に「平地で雪」の目安の寒気が南下する見込みで、九州でも雪が降るところがあるでしょう。

１１月１９日（水）に大分県の由布岳で「初冠雪」が観測されましたが、それに続く「初冠雪」「初雪」の発表がありそうです。

１１月最後の土日は「小春日和」で暖かいですが、１２月２日（火）になると、だんだんと「冬型の気圧配置」へ変わり、北から寒気が南下してきます。

３日（水）は強い冬型で、北風が強めに吹くでしょう。４日（木）は朝の冷え込みが強まり、氷点下まで下がるところも出てきそうです。

１２月３日（木）の「雪と雨のシミュレーション」では、降り出しは「雨」ですが、だんだんと「雪」に変わり福岡県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で、雪を予想する「白」の表示が現れてきます。標高の高い所に車で向かわれる方は、冬用タイヤを準備しましょう。

寒気のシミュレーション２９日（土）～１２月６日（土）

シミュレーションでは、１２月４日（木）頃には、「平地で雪の目安」の寒気が、本州付近をすっぽりと覆う見込みです。画像で確認できます。

九州各都市の週間予報（２９日（土）～１２月５日（金））

１２月５日（金）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。

福岡県の場合「福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市」です。

週間予報では、

福岡市と佐賀市の３日（水）と４日（木）は同じ天気マークですが、予報文を見ると、３日（水）は「くもり一時 雨」、４日（木）は「くもり一時 雨か雪」となっており、気温の低い４日（木）の方が雪の可能性が高いことを示しています。

４日（木）の予想最高気温は、福岡市１０℃（１月中旬並み）・北九州市１０℃（１月上旬並み）・熊本市１１℃（１月上旬並み）とかなり寒く、冷え込みが強まるでしょう。

