高橋洋子『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」との運命的な出会いを語る
10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、歌手の高橋洋子さんがゲストに登場。ここでは、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌うことになった経緯について語りました。
◆「残酷な天使のテーゼ」との出会い
――「残酷な天使のテーゼ」と出会った頃のことは、覚えていますか？
高橋：覚えていますよ。1995年って、もう日本は大騒ぎ。いろいろなことがあった年でしたが、実は2月末くらいから半年間、ロサンゼルス（アメリカ）にボイストレーニングの留学に行っていました。というのも、1991年にバラードシンガーとして歌手デビューをしたけれども、売れているんだかいないんだかよく分からないような状態で。ちょうどバブルが弾けた後だったのと、事務所の社長からも「このぐらいで1回留学でもする？」みたいな感じで後押しがあったので留学しました。
だけど、日本に帰ってきたら浦島太郎状態で「えっ、仕事がないんですけど」となってしまって。それで、当時コマーシャルやスタジオの仕事でお世話になっていた（作曲家の）大森俊之さんに、「何か仕事はないですか？」とお電話をしたら、「いろんな人が歌う企画で、キングレコードさんからCDが出るんだけど、洋子ちゃんはキティレコードでしょ？ （別のレコード会社だけど）それでも大丈夫なら言ってあげるよ？」みたいな感じでお話をしてくださって。
キティレコードに確認したところ「いいよ」と二つ返事でOKが出たので、「大丈夫です」とお伝えしたら、（『新世紀エヴァンゲリオン』プロデューサー・大月俊倫さんから）「じゃあ主題歌のほうも歌えば？」と言われて歌ったのが「残酷な天使のテーゼ」でした。
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！
https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
