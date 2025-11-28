上原浩治、23年前のジャイアンツ優勝時のメンバーと“反省会” 豪華4ショット披露に「この顔触れによる首脳陣、見てみたい」「タイガースファンの僕ですら興奮するメンバー」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。かつて読売ジャイアンツで共に活躍した高橋由伸氏（50）、松井秀喜氏（51）、清水隆行氏（52）と焼肉店へ出かけたことを明かし、4ショットを披露した。
【写真】「タイガースファンの僕ですら興奮するメンバー」“反省会”と称し高橋由伸氏＆松井秀喜氏＆清水隆行氏との4ショットを披露した上原浩治
上原氏は「東京ドームのイベント後に反省会!?めっちゃ楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました！また宜しくお願いします 最高〜」とつづり、笑顔の4ショット写真を2枚アップ。
4人は、23日に東京ドームで開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に参加しており、イベントでは4人のほか、工藤公康、前田幸長、仁志敏久、元木大介、村田善則、岡島秀樹、斉藤宜之、條辺剛（※敬称略）ら豪華メンバーが登場した。
この投稿にファンからは「この顔触れによる首脳陣、見てみたいなぁ〜」「2002年の最強メンバーですね 皆さん素敵です」「反省会？反省する事、ありましたかね？笑笑」「タイガースファンの僕ですら興奮するメンバーです！そら優勝するわなっ！」「大好きな方々です レジェンド」「数年後は松井監督、由伸ヘッド、清水打撃コーチ、上原投手コーチかな？」「わぁお 素敵なひとときを過ごされた様ですね」「ヤバヤバメンバー!!!!!!!!この頃は毎日野球見て､試合も見に行ってたなぁー!!素敵」「すごいメンバー、だいすきだった2002年」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「タイガースファンの僕ですら興奮するメンバー」“反省会”と称し高橋由伸氏＆松井秀喜氏＆清水隆行氏との4ショットを披露した上原浩治
上原氏は「東京ドームのイベント後に反省会!?めっちゃ楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました！また宜しくお願いします 最高〜」とつづり、笑顔の4ショット写真を2枚アップ。
この投稿にファンからは「この顔触れによる首脳陣、見てみたいなぁ〜」「2002年の最強メンバーですね 皆さん素敵です」「反省会？反省する事、ありましたかね？笑笑」「タイガースファンの僕ですら興奮するメンバーです！そら優勝するわなっ！」「大好きな方々です レジェンド」「数年後は松井監督、由伸ヘッド、清水打撃コーチ、上原投手コーチかな？」「わぁお 素敵なひとときを過ごされた様ですね」「ヤバヤバメンバー!!!!!!!!この頃は毎日野球見て､試合も見に行ってたなぁー!!素敵」「すごいメンバー、だいすきだった2002年」など、多くの反響が寄せられている。