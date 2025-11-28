木更津アウトレットで「ポケモン Pika Pika フェスティバル」開催中！イルミネーションやプレゼント企画も
日本最大級の店舗数を誇る三井アウトレットパーク 木更津に、ポケモンたちが大集合！2025年12月25日(木)まで開催中の「ポケモン Pika Pika フェスティバル」は、コラボイベントやイルミネーション、豪華プレゼントキャンペーンなど盛りだくさん。週末のおでかけ先に迷っているファミリー必見の情報をお届け！
【画像】ポケモン達が輝くイルミネーションになって登場
■ポケモンたちがピカピカ輝く！2月まで楽しめるイルミネーション
2026年2月23日(祝)までの約4カ月間、ガーデンテラスではポケモンデザインのイルミネーションが点灯する。夕暮れ時から、ピカチュウはもちろん、人気のポケモンたちが光のアートとなって訪れる人々をお出迎え。お気に入りのポケモンと一緒に記念撮影を楽しもう。
さらに楽しいのが、館内各所に隠れているポケモンたちを探す宝探し要素。ピアストリートやフードコート入口、ウェルカムホール、キッズパーク、ルーフテラスなど、柱やガラス面のあちこちにポケモンたちが潜んでいる。子どもと一緒に「ポケモン探し」を楽しみながら館内を散策してみて。
■豪華プレゼントが当たる！11月と12月のスペシャルキャンペーン
イベント期間中は、プレゼントキャンペーンも充実している。まず11月は、SNSで気軽に参加できるキャンペーンを実施。三井アウトレットパーク 木更津の公式Instagramアカウントをフォローして、キャンペーン投稿にいいね！をするだけで、「Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)」に登場するポケモンたちのぬいぐるみが抽選で10名に当たる。
そして2025年12月20日(土)・21日(日)には、クリスマス直前のビッグイベント「ここに決めた！ピカチュウのラッキーボックス！出張版」が開催される。館内で1万円以上お買い物をすると、ポケモングッズや三井アウトレットパークのお買物・お食事券が当たるチャンス。レシートは合算可能なので、複数の店舗でショッピングを楽しんでから参加することもできる。クリスマスプレゼントの買い物ついでに、さらなるプレゼントがもらえるかも…。
■家族みんなが大満足！充実の施設で一日中楽しめる
東京湾アクアラインを渡ってすぐ、都心から車でわずか40分という好立地にある三井アウトレットパーク 木更津。駐車場も6000台分が無料で利用できるため、家族みんなで一日中満喫できる。約330店舗という圧倒的な規模を誇る施設内には、人気ブランドのアウトレットショップがずらりと並ぶ。しかもすべて1階建ての開放的な設計で、ベビーカーでの移動もラクラク。小さな子ども連れでも安心してショッピングを楽しめる。この冬、家族みんなでポケモンたちに会いに、木更津へ出かけてみてはいかが。
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
