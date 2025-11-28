人気日本人女子レスラーの相棒は“ドラム缶”？ シュールすぎる新グッズがファンの話題を集めている。

【画像】シュールすぎる“日本人女子×ドラム缶”の新グッズ

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の“名場面”を模った最新公式グッズの宣伝をおこなった。

「“ミスター・トラッシュカン”を紹介します。彼は土曜日に私の親友になる予定です。もしかしたら、チームメイトとも（親友に）」と紹介したのは、自身がトラッシュ缶（鉄製のドラム缶）を持ち上げているポートレートと、それを再現したグッズ。イヨはWWEのプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームス」で、金網の上からトラッシュ缶を自ら被ってダイブする離れ技をここ2年連続で実践している。

今年の“トラッシュ缶”パフォーマンスにも期待を抱かせる投稿には1.4万件の“いいね”が押され、「ウォーゲームスの主役は間違いなくあなた」「今年も紫のトラッシュ缶なのかな？」「“彼”の登場が待ちきれない」「缶に入ってダイブなんて…凄すぎるよ」「イヨとトラッシュ缶の友情は最高だ」などとコメントされていた。

日本時間30日に開催される今年の「ウォーゲームス」でイヨは、日本人スーパースターのアスカやカイリ・セインらが中心となったヒール軍団と対峙する。日本人対決でも得意の“トラッシュ缶ダイブ”が炸裂するのか、注目だ。

