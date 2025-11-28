NHK朝ドラ『ばけばけ』主題歌、ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」MV公開
連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌として書き下ろされたハンバート ハンバートの最新曲「笑ったり転んだり」のMVが公開された。
■日々の暮らしの世知辛さと温もりをアニメーションで描いたMV
MVは、メンバーの佐藤良成が原案を担当。ハンバート ハンバートとは「ふたつの星」のMV以来、2度目のタッグとなる注目のクリエイター、福地明乃がアニメーションを手掛けている。今も昔も変わらない日々の暮らしの世知辛さと、その温もりを描いた作品になった。
ハンバート ハンバートはこの曲を含む全19曲を収録した初の公式ベストアルバム『ハンバート入門』を11月26日にリリース。12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場することが決定している。
また、2026年1月18日の島根公演を皮切りに、全国11公演をまわるツアー2026『歌ったり喋ったり』を控えている。
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「笑ったり転んだり」
2025.11.26 ON SALE
ALBUM『ハンバート入門』
■関連リンク
連続テレビ小説『ばけばけ』番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/bakebake/
ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE
https://www.humberthumbert.net/