大きなバッグを持っていると財布や鍵が迷子になることがあります。欲しいものがさっと取り出せないって、些細なことですがちょっと煩わしいですよね。

「本革4way巾着バッグ」は、そんな日常の小さなストレスを解消してくれる頼れる存在。意外にもコンパクトで扱いやすいこの形状が今の暮らしにちょうどいいんです。

巾着だからこそ叶う、ストレスフリーな使い勝手

巾着というと、和装に合わせる特別な日のバッグというイメージ。しかしその操作性など、実は日常的に使いたくなる良さがあります。

まさに「本革4way巾着バッグ」は、普段使にちょうどいい必要最低限のサイズ感が魅力。縦約23cm×底直径約13.5cmの縦長スタイルのデザインは、長財布やペットボトルを収納するのにぴったり。

物を取り出す時は、トップのドローコードを緩めるだけ。中身が一目で見渡せ、財布もスマホもワンアクションで出し入れできます。

それだけでも十分動線はスムーズですが、サイドからメインの収納ゾーンに直接アクセスできるファスナーが用意されているところも痒いところに手が届くギミック。一度使うと手放せなくなる理由のひとつかもしれません。

また、「本革4way巾着バッグ」の底には衝撃吸収クッションも完備。中身を守ってくれて、そうえ自立する仕様になっているので、外出先でも置き場所に困りません。コンパクトなのに頼もしい、そのバランスが絶妙です。

巾着専用本革&4WAYのバツグンの機能性

「本革4way巾着バッグ」はその名前の通り、本革製というのも魅力のひとつ。レザーならではの上品さや高級感は、個性的な巾着を大人の装いにも馴染むバッグへと昇格してくれています。

実は使われているレザーもユニークで、巾着専用に開発された「アニリン」という衣料用革を採用。これは、ドローコードで絞れる薄くて柔らかい革を求めて、「本革4way巾着バッグ」専用に開発したもの。

手に吸い付くような質感で、撥水加工も施されているため急な雨でも安心ですし、実用面でも頼れます。

また、4way仕様も見逃せないポイント。ショルダー、斜めがけ、手持ち、リュックとシーンに合わせて自由にアレンジ可能。カジュアルにもきれいめにも馴染むデザインで、毎日の装いをさりげなく格上げしてくれることでしょう。

革のまち・たつのから生まれた、確かな品質

このバッグを手がけるのは、兵庫県たつの市に拠点を置くファクトリーブランド「cambiare」。たつの市は国内革製造の約70％を担う革の一大産地として知られており、この地で職人たちが革の製造から製品化まで一貫して行われています。

本革は長く使うほどに味わいが増す素材。だから、日々の暮らしの中で少しずつ変化していくその表情も、このバッグの楽しみひとつです。人と被らない個性を求める人、毎日の相棒を探している人にこそ、手に取ってほしい逸品です。

