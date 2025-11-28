【放送日時】

11月28日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 川島明・ガンバレルーヤ

【ゲスト】

上戸彩

チーム高円寺LOVE：篠塚大輝（timelesz）・小宮浩信（三四郎）・村上（マヂカルラブリー）

【番組内容】

上戸彩が『ニノさん』知育バトルに参戦！

篠塚大輝率いる熱い高円寺愛を持つ「チーム高円寺LOVE」と「チームニノさん」との対抗バトル！

知育バトルを制するのは、一体どのチーム!?

■「337拍子リレー」

4人で337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を順番に応援！

トマト・トマト・トマトトマトト！

337拍子を3回繰り返すことできたら、リズムが早くなり難度もアップ…！

りんご・ススキ・川島明・子猫・ウクレレをみんなで応援したら…

■「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」

有名人がある映像を吹き替え！

映像を見て、吹き替えをしている有名人は誰なのか？当てていこう！

一度は絶対に聞いたことのある声の主を当てることはできるのか！？

■「コインつかみ取りチャレンジ」

ポイント争奪コインキャッチバトル！

コインが落ちるタイミングは対戦相手次第。

会話中に上から落ちてくるコインをキャッチできるか…ジリジリとした心理バトル！

コインを掴めればポイントゲット！失敗したら逆に相手にポイントが…

駆け引きに勝てるのか！？

■「ひらがな作文ポーカー」

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からコトバを作り出せるのは誰だ！？

お楽しみに！