11月28日(金)放送 ゲスト：上戸彩・篠塚大輝（timelesz）・小宮浩信（三四郎）・村上（マヂカルラブリー）
【放送日時】
11月28日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 川島明・ガンバレルーヤ
【ゲスト】
上戸彩
チーム高円寺LOVE：篠塚大輝（timelesz）・小宮浩信（三四郎）・村上（マヂカルラブリー）
【番組内容】
上戸彩が『ニノさん』知育バトルに参戦！
篠塚大輝率いる熱い高円寺愛を持つ「チーム高円寺LOVE」と「チームニノさん」との対抗バトル！
知育バトルを制するのは、一体どのチーム!?
■「337拍子リレー」
4人で337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を順番に応援！
トマト・トマト・トマトトマトト！
337拍子を3回繰り返すことできたら、リズムが早くなり難度もアップ…！
りんご・ススキ・川島明・子猫・ウクレレをみんなで応援したら…
■「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」
有名人がある映像を吹き替え！
映像を見て、吹き替えをしている有名人は誰なのか？当てていこう！
一度は絶対に聞いたことのある声の主を当てることはできるのか！？
■「コインつかみ取りチャレンジ」
ポイント争奪コインキャッチバトル！
コインが落ちるタイミングは対戦相手次第。
会話中に上から落ちてくるコインをキャッチできるか…ジリジリとした心理バトル！
コインを掴めればポイントゲット！失敗したら逆に相手にポイントが…
駆け引きに勝てるのか！？
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からコトバを作り出せるのは誰だ！？
お楽しみに！