25日午後、長岡市の十字路交差点で横断歩道を渡っていた90代女性をはねた疑いで、警察は会社員の男(45)を現行犯逮捕しました。



過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、長岡市大山に住む会社員の男(45)です。警察によりますと、男は25日午後4時30分すぎ、長岡市春日1丁目の十字路交差点を普通乗用自動車で直進していたところ、横断歩道を渡っていた90代女性をはねたということです。女性は意識があり会話ができる状態で、長岡市内の病院に搬送されました。



警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。現場は十字路交差点で信号はありませんでした。警察は、事故の原因を調べています。