ピッカチューーーゥ！

すごいぞピカチュウ！ スマホのバッテリーがみるみる回復していく！ こうかはばつぐんだ！

…みたいなひとりポケモンマスター遊びができる充電器がこちら。

Ankerの65Wピカチュウモデル。

元値9,000円近くするのは「さすがに高いぞピカチュウ！」って思ってたんですけど、セールのタイミングで36％OFFになっていて、「頑張ったなピカチュウ！」と褒めてあげたい。

3ポート同時充電でケーブル付き。ネタではなく堅実に使い勝手がいいモデル

見た目のインパクト一本釣りみたいに思えますけど、そこはAnker。ちゃんとしています。

ポートはUSB-C×2+USB-A×1で3機器を同時充電OK。単ポートでの出力が65Wあるので、MacBook AirなどノートPCへの充電にも使えるヤツ。ピカチュウカラーのケーブルも付いてきますし、ケーブルバンドもキャワい。ここもコダワリポイントかなって。

ポケモン新作『Pokémon LEGENDS Z-A』も発売されましたし、65W出ればNintendoSwitch 2も充電できます。ゲームシーンでもいい相棒となってくれる気がしますねー。

余談ですが、よりリアルなスペックを言うと、USB-C出力が最大20V=3.25A、USB-A出力が最大12V=1.5Aとなっています。

…つまり？

いけ！ピカチュウ！ 20ボルトだ！

