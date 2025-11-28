Snow Man¤¬¡ÖHappiness¡×¡¢¥¥ó¥×¥ê¤¬¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡× ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼³Ú¶ÊÈ¯É½
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù(29Æü15:55¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«¡¿19:00¡Á)¤Ç20»þ50Ê¬º¢¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö25²óµÇ°ÆÃÊÌ´ë²è! 8ÁÈÂ·¤¤Æ§¤ßÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)SUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group
¡üHey! Say! JUMP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×(SMAP)
¡ütimelesz¡ÖCan do! Can go!¡×(V6)
¡üKing ¡õ Prince¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×(½¤Æó¤È¾´)
¡üSixTONES¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×(KinKi Kids)
¡üTravis Japan¡ÖÌ´Êª¸ì¡×(¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã)
¡üA¤§! group¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×(NEWS)
¡üSnow Man¡ÖHappiness¡×(Íò)
¡üSUPER EIGHT¡Á¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Á
29Æü¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÈµÈß·´×Ìé¤¬¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë8»þº¢¤«¤é½Ð±éÍ½Äê¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÝ¯°ææÆ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÊüÁ÷25²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤¿Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿º£Æü¡¢¡ÈµÞ¤ËÇ¯Ëö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£²ó¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿´ë²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)SUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group
¡ütimelesz¡ÖCan do! Can go!¡×(V6)
¡üKing ¡õ Prince¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×(½¤Æó¤È¾´)
¡üSixTONES¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×(KinKi Kids)
¡üTravis Japan¡ÖÌ´Êª¸ì¡×(¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã)
¡üA¤§! group¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×(NEWS)
¡üSnow Man¡ÖHappiness¡×(Íò)
¡üSUPER EIGHT¡Á¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Á
29Æü¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÈµÈß·´×Ìé¤¬¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë8»þº¢¤«¤é½Ð±éÍ½Äê¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÝ¯°ææÆ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÊüÁ÷25²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤¿Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿º£Æü¡¢¡ÈµÞ¤ËÇ¯Ëö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£²ó¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿´ë²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£