土屋太鳳、『ザワつく！大晦日』内のドラマに電撃参戦！物語の鍵を握る天才ヴァイオリニスト役

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。

『ザワつく！大晦日』ブロックでは、今年はドラマ制作に初挑戦。夏クールに好評を博したドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボで、本格ミステリー『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送される。

一茂、良純、ちさ子、そして高橋茂雄に加え、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』で豪華トリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒も登場。

“現代捜査のキーマン”とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」の“別班”「SSBC強行犯係」の伊垣修二（大森）、名波凜太郎（相葉）、捜査一課の青柳遥（松下）が、日本列島を揺るがす“高嶋ちさ子殺人事件”を“大追跡”するという、まさに年末の特別感満載の豪華コラボが実現することになった。

◆豪華コラボドラマに土屋太鳳の出演が決定！

そんな『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』に、超豪華俳優陣の出演が決定。

土屋太鳳が、この大晦日のスペシャルコラボドラマに電撃参戦する。

コメディーからシリアスまで多様なキャラクターを自在に操る土屋が今作『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』で演じるのは、天才ヴァイオリニストの星岡聖子（ほしおか・せいこ）。

ちさ子が主宰するコンサートに“13人目のヴァイオリニスト”として名を連ね、物語の大きな鍵を握ることに。

高い演技力も評価され続ける土屋は、今作でどのような役柄を演じ、大晦日の夜をどのように彩るのか。ますます期待が高まる。

◆高嶋ちさ子がコンサート中に殺された!?

引き続き絶賛撮影中の『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』。

物語はコンサート開演直後、舞台上のちさ子が照明の下敷きとなって殺害される衝撃の場面から幕を開ける。

照明のワイヤーを切断したのはいったい誰なのか？ 容疑者は会場を埋め尽くす観客全員。

今後も、『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』には超豪華＆実力派俳優たちが続々参戦予定。続報に注目だ。