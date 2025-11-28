ÆüËÜÂåÉ½23ÅÀ¥êー¥É¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÀïÁ°È¾½ªÎ»¡ÄÅÏî´Íº14ÆÀÅÀ¡¢ÇÏ¾ì¡õÉÙ±Ê¥Ö¥¶¥Ó
¡¡11·î28Æü¡¢GLION ARENA KOBE¤Ç¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ëvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±67°Ì¡Ë¤¬³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤¬45－22¤È¡¢23ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢ã·Æ£Âó¼Â¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÅÏî´Íº¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ËÂ®¹¶¤ÈÊ³Æ®¡£³«»Ï3Ê¬¤Ç9－3¤È¹¶¼é¤ËÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤ë1ËÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬Éð´ï¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤â2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ²ÃÅÀ¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¤¬¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢23－10¤È2¥±¥¿ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½é¤Î10Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡13ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¿ÈÄ¹211¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥®¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÇÏ¾ì¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤·±þÀï¡£Æ±ÃæÈ×¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÏî´Íº¤ÈÉÙ±Ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ßÚÎö¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÇÏ¾ì¤ËÂ³¤¡¢ÉÙ±Ê¤¬Âè2¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¡¢Ï¢Â³¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÅÏî´Íº¤¬17Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿14ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ÉÙ±Ê¤¬8Ê¬½Ð¾ì¤·13ÆÀÅÀ¡£¥Áー¥àºÇÄ¹17Ê¬38ÉÃ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Ï3ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢½Ð¾ìÃæ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤òÉ½¤¹¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î+25¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Í½Áª¤Ç¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊÆ±56°Ì¡Ë¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¡ÊÆ±27°Ì¡Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈÆ±¤¸¥°¥ëー¥×B¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ÆñÅ¨¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤À¤±¤Ë¡¢¥Ûー¥à¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¤Ï¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹çÂ®Êó
ÆüËÜ 45－22 ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
JPN¡Ã23¡Ã22¡Ã¡Ã¡Ã¡á45
TPE¡Ã10¡Ã12¡Ã¡Ã¡Ã¡á22
