大スターが告白

米プロフットボールリーグ（NFL）、ブラウンズのマイルズ・ギャレットが日本愛を炸裂させた。“マイ箸”を常時携帯するなど、米男性ファッション誌「GQ」で熱弁している。

屈強な身体で小さな箸を器用に扱った。ギャレットが取り出したのは、割り箸。器用に使い方を披露した。同誌のスポーツ専門インスタグラムが19日に公開した動画の中で、自身の日本愛を明かした。

動画内でギャレットは「箸なしではどこへも行けないね」と切り出し、「レンゴクとネズコの『鬼滅の刃』の箸をプレゼントされたんだ」と、“マイ箸”を持っているとも告白。「僕は日本に行ったことがある。旅が好きなんだ。寿司には目がないし、日本食全般が大好きなんだ。日本食は世界でも最高峰の食事だよ」と絶賛した。

2017年のドラフト全体1位でブラウンズに入団したギャレットは、2023年に最優秀守備選手に輝くなどリーグ屈指のパスラッシャーとして活躍。2025年には4年総額1億6000万ドル（保証1億2359万6125ドル＝約193億1000万円）の巨額契約を結んだ。



（THE ANSWER編集部）