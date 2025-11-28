豊中市の昨年度決算『不認定』１９８９年以降で初　公共工事めぐる“不適切契約”で　「同じことを繰り返さないことが市民の信頼回復につながる」

不適切な契約を結んでいた問題で揺れる大阪府豊中市で、昨年度の決算が認定されない事態となっています。



午後に開かれた豊中市議会。昨年度の一般会計決算が少なくとも１９８９年以降初めて「不認定」となりました。



なぜ認定されない事態となったのでしょうか？



一般会計決算とは、自治体が住民の生活に使うお金の収支をまとめたものです。豊中市では先月、去年までの５年間で、入札で発注することができた工事１２２件を合理的な理由なく分割で特定の業者と随意契約を結んでいたと公表しました。





さらに市の規則では、随意契約を結ぶ場合でも、費用を比較できるよう、市自らが「なるべく２社以上の見積書を集める」ことを定めているにも関わらず、「他社の見積書を集めてきてほしい」などと１つの業者へ依頼していたケースが複数の部局で確認されました。（豊中市 榎本弘志総務部長）「同じことを繰り返さないことが市民の信頼回復につながると思う」こうした問題を受けて議会が突きつけた異例の「決算不認定」。市長は市民への説明責任が求められますが…（豊中市 長内繁樹市長）「随意契約のガイドラインなどの改定をしているところですが、内容が現場に行きわたり実効性があるのか報告をしていきたい」不認定は決算内容が適正でなかったと判断された場合などに起こり、来年度の予算編成など行政運営に影響を与える可能性があります。