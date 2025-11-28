エレコムは、吸盤で簡単に真空吸着できる「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」を2025年11月に発売しました。カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は2280円（税込）。

「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」（ブラック）

「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」（ホワイト）

記事のポイント 磁力でスマホを固定できるスタンド。スタンドは吸盤で固定できるので、壁や鏡などにくっつけて使用できます。簡単に外せるロック機構付きで、簡単に取り外しできます。

本品は、MagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットの力で固定できるスタンド。吸盤付きで、壁や机などにしっかり吸着して固定できます。つまみを右にスライドするだけで、吸盤が真空状態になるロック付きです。

↑底面に吸盤を備え、吸着して固定できる。簡単に外せるロック付き。

吸盤が付きにくい凹凸のある面でも使用可能な、サポートシートが付属しています（※）。

※不安定な場所などにはサポートシートを取り付けられません。

好みの角度に調整でき、動画視聴はもちろん料理中のレシピ確認やビデオ通話にも便利。

MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用できます。メタルプレートは2枚付属しており、貼り付け位置の失敗や粘着力低下時やケース交換時にも使えます。

↑付属のメタルプレートでMagSafe非対応の端末でも使用可能。

エレコム 「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」 発売日：2025年11月 実売価格：2280円（税込）

The post 壁や机にワンタッチ吸着！ ハンズフリーでスマホを使える「吸盤式スマートフォンスタンド」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.