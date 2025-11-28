壁や机にワンタッチ吸着！ ハンズフリーでスマホを使える「吸盤式スマートフォンスタンド」
エレコムは、吸盤で簡単に真空吸着できる「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」を2025年11月に発売しました。カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は2280円（税込）。
記事のポイント
磁力でスマホを固定できるスタンド。スタンドは吸盤で固定できるので、壁や鏡などにくっつけて使用できます。簡単に外せるロック機構付きで、簡単に取り外しできます。
本品は、MagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットの力で固定できるスタンド。吸盤付きで、壁や机などにしっかり吸着して固定できます。つまみを右にスライドするだけで、吸盤が真空状態になるロック付きです。
吸盤が付きにくい凹凸のある面でも使用可能な、サポートシートが付属しています（※）。
※不安定な場所などにはサポートシートを取り付けられません。
好みの角度に調整でき、動画視聴はもちろん料理中のレシピ確認やビデオ通話にも便利。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用できます。メタルプレートは2枚付属しており、貼り付け位置の失敗や粘着力低下時やケース交換時にも使えます。
エレコム
「吸盤式スマートフォンスタンド（マグネットタイプ）」
発売日：2025年11月
実売価格：2280円（税込）
