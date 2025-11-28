小出署は、自動車販売店などでの窃盗事件の捜査を終結し、すでに逮捕されていた男を追加で書類送検したと発表しました。



窃盗の疑いで書類送検されたのは、長岡市来迎寺に住む男(31)です。警察によりますと、男は2024年4月ごろから2025年8月ごろまで、長岡市・柏崎市・十日町市などの自動車販売店などの屋外に保管していたアルミホイール付きタイヤを盗んだ疑いがもたれています。



男は、2024年9月にタイヤホイールを盗んだ疑いで逮捕されていて、県警は余罪として送致件数が26件、被害品数が1830点(時価合計約282万円相当)だったと発表しました。



警察の調べに対し、男は容疑をすべて認めているということです。