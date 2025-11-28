YOASOBI、特別企画「WANPAKU MATSURI」の詳細発表！全国ホールツアーファイナル公演に合わせて実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが11月29・30日に沖縄・宜野湾トロピカルビーチにて開催する特別企画「WANPAKU MATSURI」の詳細が発表された。

■ライブチケットを持っていない人も参加可能

YOASOBIは、7月から11月にかけて全国14ヵ所40公演を巡る、YOASOBIにとって過去最多公演数となるホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』を敢行。

そして、ツアーファイナルとなる11月29・30日の沖縄公演では、ライブ会場となる沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟そばの宜野湾トロピカルビーチにて、チケットを持っていない人も参加可能な特別企画『WANPAKU MATSURI』を開催する。

このイベントは、移動式本屋「BOOK TRUCK」とのコラボ店舗「旅する本屋さん YOASOBI号」の出店や、YOASOBI本人が監修を行ったオリジナルカレーの販売、オフィシャルグッズやオリジナルプリントシール機の設置、地元グルメが楽しめるフード展開など盛りだくさんの内容となっている。

さらに、2日間ともに同会場にて、ホール公演の模様を無料で楽しめるパブリックビューイングも実施。ファイナルを迎える沖縄の地で、YOASOBIの音楽を通じて誰もが楽しめる空間を届ける。

■イベント情報

『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ～WANPAKU MATSURI～』

11/29（土）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ

11/30（日）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ

