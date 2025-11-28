◇W杯アジア1次予選 日本ー台湾（2025年11月28日 GLION ARENA KOBE）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦で台湾（同ランク67位）と対戦。前半からビッグプレーの連発など45ー22とダブルスコアをつける大量リードで折り返した。

27年開催のW杯出場権を懸けた闘いが開幕した。今年8月のアジア杯では、準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノンに敗れて8強入りを逃したホーバスジャパン。その中で、今回のW杯予選から渡辺雄太（31＝千葉J）が、昨夏のパリ五輪以来となる代表復帰そして主将も任された。

W杯1次予選初戦は齋藤拓実（30＝名古屋D）、馬場雄大（30＝長崎）、西田優大（26＝三河）、ジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）、渡辺雄の5人がスタートに名を連ねた。

第1Q残り9分36秒に馬場がカッティング。ホーキンソンのアシストを受けてレイアップシュートを決めてチーム初得点となった。そして残り3分15秒には、速攻から途中出場となった富永啓生（北海道）のアシストを受けて渡辺雄がアリウープダンクを叩き込んだ。ビッグプレーにアリーナから大歓声が上がった。さらに残り1分14秒には、富永が左サイドでドライブイン。相手の反則を誘いながらシュートを決めて3点プレーを成立させた。終了間際には、馬場がハーフコートからブザービーターシュートを決めた。ビッグショットに選手含めてアリーナ全員が大興奮。このクオーターは23―10で終えた。

第2Qも勢いが止まらなかった。渡辺雄が残り1分22秒から連続3Pショートを沈めるなど前半だけでチーム最多14得点。終了間際には富永が右ウイング付近からブザービーター3Pシュートを沈めて最高の形で前半を締めた。チームは45―22と大量リードで折り返した。

▽W杯への道 1次リーグでB組の日本は、中国、韓国、台湾とホームアンドアウェーで対戦し、上位3チームが2次予選に進み、再び同組となる。1次予選の成績が持ち越される2次予選は6チームで争い、1次予選で対戦していない3チームとホームアンドアウェーで対戦。同組となるW杯開催国のカタールを除く上位3チームに入れば出場権を獲得できる。W杯は32チームが参加し、アジア予選からはカタールを除き7チームが出場権を得る。