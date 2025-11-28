新作キタキタッッ！！【マクドナルド】めーーーっちゃ可愛い♡「ハッピーセット」

【マクドナルド】ではいま「ムーミン」の新作ハッピーセット®が賑わいを見せています。第1弾・第2弾に続き、11月28日からの第3弾では全種類が対象に。存在感のある可愛いアイテムが集まっていて、思わずコレクションしたくなるかも。今回は第1弾 & 第3弾でゲットできる、大人も欲しくなるようなアイテムをご紹介します。

持ち手付きの便利な「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」

ニョロニョロが集まって船に乗っている姿が可愛いこちら。使うたびに癒されそうなヘアコームです。持ち手があって使いやすく、前髪をサッと軽く整えたい時に役立ってくれそう。@ftn_picsレポーターHaruさんは「インテリアとして飾っても可愛さ200点」と絶賛。ケースになる船のフチ部分にはさりげなくオールが付いている、細部にまでこだわりを感じるデザインも魅力的。

立てて収納するのに使える「ムーミントロール はぶらしホルダー」

ムーミンが切り株の前に座っている、ちょこんと感が可愛いこちら。切り株は仕切り付きのホルダーになっていて、2つのスペースに分けて収納できます。歯ブラシのみならず、綿棒や小さなメイクブラシ入れにも活躍してくれそう。立体的で存在感があり、殺風景になりがちな洗面所のワンポイントとして映えそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

