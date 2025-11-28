ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È°ã¤¤
¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢´ÆÆÄ¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬°·¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉü½²¡É¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÁê¼¡¤°Áè¤¤¡¢ÊóÉü¤ÎÏ¢º¿¡¢¤½¤·¤Æ¡Èµö¤·¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¡£16À¤µª¤Î²¦½÷¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¸½ÂåÆüËÜ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦À»¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤¬Áý¤¹¸½Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡ÈÉü½²¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÂ÷¤·¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¡×ÆÃÊÌPV
¢£ËÜºî¤ÎÂç¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉü½²¡×¤È¡Öµö¤·¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢ºÙÅÄ¡Ë¡§¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡¢Ìµ»öºî¤ê½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¿¤À¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤ÆËÜºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î´ë²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¢¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚºÙÅÄ¡Ûº£²ó¤Ï¡ÈÉü½²¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç¿¿ÀµÌÌ¤«¤é°·¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âêºà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÊóÉü¤ÎÏ¢º¿¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤¿º¢¡£Ä¹¤¤¶ì¤·¤ß¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÁè¤¤¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢ÊóÉü¤Ë¼¡¤°ÊóÉü¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Éü½²·à¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éü½²·à¤Ë¤Ï¡ÈÁþ¤àÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤ÆÁÖ²÷´¶¤òÆÀ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âº£¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÁ±¤È°¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÈÀµµÁ¡É¤¬¤¢¤ê¡¢Éü½²¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÉü½²¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡ÈÈá·à¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£À©ºî¤Ë¤Ï4Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íÊ£»¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡½¡½¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Éü½²·à¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¡È¼Ï¤¹¡¿µö¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â¶¯¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Çµö¤·¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚºÙÅÄ¡Û¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë´Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬Â©»Ò¤Ë¡Öµö¤¹¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÉü½²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡Öµö¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇº¤à¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Öµö¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÉü½²·à¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¡Öµö¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤ÊÁê¼ê¤òµö¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¼Â¤ÎÊóÉü¤ÎÏ¢º¿¤ÎÌäÂê¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µö¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉü½²¤Ï±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬µö¤·¤ÎÊý¸þ¤ËÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤³¤½¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬¡ÖÉã¤Î¤¿¤á¤ËÉü½²¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Éã¤È¤·¤ÆËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤í¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÌ¼¤Î¿ÍÀ¸¤¬Éü½²¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£·àÃæ¤ÎÂæ»ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Éü½²¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÈÉü½²¤Î¿ÍÀ¸¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éü½²·à¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Èµ¤¤ÎÆÇ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤½¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉ¬¤º»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢»à¤Ì¤Ù¤¤«¡ÊTo be or not to be, that is the question¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤ÎÌä¤¤¤ò¡¢ÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ»¤Î¥é¥¹¥È¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î2¿Í¤ÎÁªÂò¤³¤½¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Èµö¤·¡É¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Èµö¤¹¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¡¤·¤Ä¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È°ã¤¤
¡½¡½º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤ÈÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿ÃËÀ¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÙÅÄ¡Û¼Â¤ÏÀ©ºî¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¬Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤À¤±¸«¤ì¤Ð»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢À©ºî¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤ ¤Þ¤¹¡£
¡¡19Ç¯Á°¡¢ËÍ¤¬¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤òºî¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤âÌ¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤¬À®Î©¤·¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤Î»þÂå¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÌµÀÕÇ¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏSNS¤Ç¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Èæ³Ó¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍÉ¤é¤®¡Ä¡ÄÈà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔ°Â¤òÇØÉé¤¤¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢Ì¤Íè¤òÂ÷¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ã¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤é¤°´¶³Ð¡¢¤½¤ì¤é¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Á³¤ÈºîÉÊ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡£ÀäË¾Åª¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ»¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ê°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
