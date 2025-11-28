BTS・JIN、真剣な眼差しで直筆メッセージ 『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』のスペシャル映像＆ムビチケ特典公開
BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開される。今回、ムビチケカード購入特典とスペシャル映像が公開された。
【動画】BTS・JIN、真剣な眼差しで“招待状”を書く ARMYへ直筆メッセージ
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
今回、本作のムビチケ発売情報が解禁。特典付きムビチケ前売り券は、12月12日より通販、12月16日より上映劇場にて順次販売開始となる。そして、ムビチケカード特典は「オリジナルフォトカード（全2種ランダム）」に決定。“WWH（ワールドワイドハンサム）”の愛称を持つJINの魅力的なセルフィー写真が収められており、数量限定のため、貴重なアイテムになっている。また、ムビチケオンライン券の特典は、ポスタービジュアルを採用した「オリジナルスマホ壁紙」が配布される。
さらに、JINからの「スペシャル映像」が到着。映像には、JINが真剣な眼差しでカードにメッセージを書く様子が収められており、最後にARMYに向けた“招待状”の内容が披露される。「すべてのARMYと出会うその日まで」という“挑戦”を掲げたJINの熱い想いを胸に、劇場公開が楽しみになる内容となっている。
■イントロダクション
BTS・JINが“ニューイヤー・パーティー”へみなさんを招待。自身初ソロファンコンサートツアーの感動が映画館で蘇る。
「挑戦！すべてのARMYと出会うその日まで。」
より多くのARMY（BTSファンの呼称）と出会うべく、JINは自身初のソロファンコンサートツアーへと踏み出した。韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川まで…計10都市・20公演を完走。その熱気に満ちた瞬間が、いま映画館で新たに繰り広げられる。
「挑戦（トジョン）」をテーマに掲げ、縦横無尽にステージを駆け巡りながら、ARMYと共に笑い、歌い、多彩なミッションに挑んだ“WWH(ワールドワイドハンサム)” JIN。
ライブバンドと共に披露するのは、1stソロアルバム『Happy』と2ndソロアルバム『Echo』の収録曲、さらにBTSメドレーまで。多彩な音楽と感動のパノラマが視覚と聴覚を魅了する。
【動画】BTS・JIN、真剣な眼差しで“招待状”を書く ARMYへ直筆メッセージ
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
さらに、JINからの「スペシャル映像」が到着。映像には、JINが真剣な眼差しでカードにメッセージを書く様子が収められており、最後にARMYに向けた“招待状”の内容が披露される。「すべてのARMYと出会うその日まで」という“挑戦”を掲げたJINの熱い想いを胸に、劇場公開が楽しみになる内容となっている。
■イントロダクション
BTS・JINが“ニューイヤー・パーティー”へみなさんを招待。自身初ソロファンコンサートツアーの感動が映画館で蘇る。
「挑戦！すべてのARMYと出会うその日まで。」
より多くのARMY（BTSファンの呼称）と出会うべく、JINは自身初のソロファンコンサートツアーへと踏み出した。韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川まで…計10都市・20公演を完走。その熱気に満ちた瞬間が、いま映画館で新たに繰り広げられる。
「挑戦（トジョン）」をテーマに掲げ、縦横無尽にステージを駆け巡りながら、ARMYと共に笑い、歌い、多彩なミッションに挑んだ“WWH(ワールドワイドハンサム)” JIN。
ライブバンドと共に披露するのは、1stソロアルバム『Happy』と2ndソロアルバム『Echo』の収録曲、さらにBTSメドレーまで。多彩な音楽と感動のパノラマが視覚と聴覚を魅了する。