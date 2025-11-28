元乃木坂46キャプテン・秋元真夏、久保史緒里の卒コンへ「ずっとずっとかっこいい人でした」
乃木坂46が26日と27日にわたり、横浜アリーナで3期生・久保史緒里の卒業コンサートを開催した。公演終了後、乃木坂46の2代目キャプテンを務めた秋元真夏がインスタグラムを更新。コンサートを観覧したことを伝えた。
【写真】久保史緒里の卒コンを観覧した秋元真夏
2016年9月に3期生として加入した久保は、約9年間にわたり人気メンバーとしてグループをけん引。卒業コンサートは2日間でセットリストを変える構成となり、久保の乃木坂46への愛情が随所に詰め込まれた内容となった。
公演終了後、インスタグラムのストーリーズを更新した秋元は「おつかれさま ずっとずっとかっこいい人でした」とコメントを添え、サイリウムライトを手にした写真を公開した。
秋元も2023年2月に横浜アリーナで自身の卒業コンサートを開催している。ファンからは「真夏さんも卒コン観に来てたんだね」「真夏っちゃんも見送ってくれてた」「真夏さんありがとう」といった声が寄せられていた。
引用：「秋元真夏」インスタグラム（＠manatsu.akimoto_official）
