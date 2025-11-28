『地獄楽』第2期、来年1月11日放送開始 MAPPA描き下ろしメインビジュアルなど解禁
テレビアニメ『地獄楽』第2期が2026年1月11日から毎週日曜午後11時45分、テレ東ほかにて放送されることが発表された。あわせて、MAPPA描き下ろしのメインビジュアル、山田浅ェ門殊現らの新ビジュアル、第1期総集編「15分で分かるアニメ『地獄楽』」が公開された。
【画像】かっこいい！山田浅ェ門殊現らの新ビジュアル
MAPPA描き下ろしのメインビジュアルは、画眉丸をはじめとしたメインキャラクター11人と、彼らを妖しげに見下ろす蓮（リエン）が描かれた。圧倒的な力を持つ天仙に立ち向かう、画眉丸たちの表情にも注目だ。
第2期より新たに島に上陸する、山田浅ェ門殊現、山田浅ェ門十禾、山田浅ェ門清丸、山田浅ェ門威鈴のキャラクタービジュアルが公開された。また、第2期の放送を記念して、かわいらしいミニキャライラストが公開された。このミニキャライラストを使用したスペシャル企画も進行中。
第1期を約15分で振り返ることができる総集編は、ナレーションはアニメ本編でもナレーションを務める乃村健次が担当。『地獄楽』を知らない人にとっても、第1期のあらすじや登場人物がわかりやすくまとめられており、26年1月からの第2期放送・配信をより深く楽しむための復習にも最適な映像となっている。
同作は、18年〜21年まで漫画アプリ『少年ジャンプ＋』で連載された同名漫画が原作で、江戸時代末期を舞台にした忍術浪漫活劇。
最強の忍として畏れられた“画眉丸”は、抜け忍として囚われていたが、打ち首執行人を務める“山田浅ェ門佐切”から、極楽浄土と噂の地で「不老不死の仙薬」を手に入れれば無罪放免になることを告げられる。愛する妻のためにその条件を飲み島に上陸したが、同じく自由を求める死罪人たちや島に潜む謎の化物が立ち塞がる…というストーリー。
コミックスはシリーズ累計640万部を突破しており、テレビアニメ第1期が23年4月〜7月にかけて放送された。作品初のオリジナルアプリゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』も配信されている。
放送のほか、毎週日曜深夜0時15分からPrime Video、Netflix、Leminoでも配信が開始される。
