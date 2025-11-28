人気イケメンMリーガー、突然のイメチェン投稿に反響「かっこよすぎ」
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）に参戦するEX風林火山の内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟）が28日、自身のエックスを更新し、レアな前髪ありショットを公開した。
【写真】前日から激変、前髪ありうっちー！
昨シーズンオフにKADOKAWAサクラナイツを退団するも、今季のドラフトでEX風林火山に指名され、電撃的な「Mリーグ」復帰を叶えた“真紅の烈風”こと内川。今オフには「アース製薬100周年記念 世界麻雀TOKYO2025」に出場し世界王者に輝き、さらに、現在チームは首位を快走中と乗りに乗っている。
そんな内川はこの日、「ズバババーン」「いつもお世話になってる渋谷little×saltさんにてバッサリ」「前髪久しぶり」とヘアカットしたことを報告し、前髪のあるショットを公開。前日の試合にも出場し、トップをとった内川だったが、そのときとは打って変わっての前髪ありショットに、コメント欄には「とても似合っています」「前髪あるのかっこよすぎてしにました」「前髪ありver内川さん最高にメロいです」「長いのもステキですが 短い方がお若く見えますね」といったコメントが殺到し、反応は上々のようだ。
引用：「内川幸太郎（EX風林火山）」エックス（＠kotarouchikawa）
