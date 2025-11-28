YOASOBI、初の全国ホールツアーが沖縄でファイナルへ ビーチイベント＆パブリックビューイング実施
YOASOBIが、29日、30日に沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟にて全国ホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 “WANDARA”』のファイナル公演を開催する。両日ともチケットは完売しており、会場そばの宜野湾トロピカルビーチでは、チケットを持たない来場者も楽しめるイベント『WANPAKU MATSURI』およびライブのパブリックビューイングが実施される。
7月の熊本公演を皮切りに、全国14ヶ所、40公演を巡った同ツアー。“キャラバンのように日本各地を巡りながらワクワクを届けたい”という想いから、『WANDARA（ワンダラ）』というツアータイトルが冠された。YOASOBIにとって過去最多公演数となるツアーが、沖縄公演で締めくくられる。
ツアーファイナルにあわせて実施される『WANPAKU MATSURI』は、11月29日午前11時から午後8時、30日午前11時から午後8時30分まで開催。YOASOBI監修のオリジナルカレー（Ayase監修のスリランカ風ポークカレー、ikura監修のレモンミルクポークカレー）や、移動式本屋『旅する本屋さん YOASOBI号』、オリジナルプリントシール機、電飾看板展示、オフィシャルグッズやガチャ販売、ファンクラブ『YOA’S』企画など、多彩なブースが展開される。
パブリックビューイングは同ビーチのLEDビジョンで行われ、公演の模様が両日とも午後6時から生中継される予定。観覧は無料で、定員に達し次第入場制限が実施される。
さらに、サントリー生ビールやTAG LIVE LABELによる限定オリジナルラベル缶の販売、Galaxy S25 Ultraやプレイステーション30周年記念プロジェクト『Project: MEMORY CARD』とのコラボレーション企画、ご当地グルメブースなども登場。YOASOBIの音楽を軸に、幅広い世代が楽しめる複合型の野外フェス空間となる。
