劇団ひとり『芸人キャノンボール』有吉チームの“弱点”告白「ウチは狭かった」
U-NEXT『芸人キャノンボール2025』の取材会が28日、都内で行われ、千原ジュニア、藤本敏史、劇団ひとり、番組を手がけた藤井健太郎氏が出席。ひとりが、有吉弘行、おぎやはぎとの「有吉チーム」での様子を振り返った。
【集合ショット】ガッツポーズをきめる千原ジュニア＆藤本敏史ら
2016年にTBS系で2度にわたり放送された『芸人キャノンボール』が、9年の時を経てついに待望の復活。第3弾となる今作は、『芸人キャノンボール2025』としてU-NEXTにて独占配信となった。
『芸人キャノンボール』とは、16人のお笑い芸人が4チームに分かれて車で各地を駆け巡り、与えられたお題にぴったりの人物を探しながらゴールを目指すという予測不能な旅に出る、いわゆる“借り物競争”。お笑いのセンスはもちろん、交渉術、瞬発力、そして人間力が試される前代未聞の企画となっている。
今作は、台風一過の9月6日に初回放送時と同じ富士松展望台から収録スタート。9年前は厚い雲に隠されていた富士山が、今回は息をのむほどくっきりとその雄大な姿を現し、出演者たちのテンションも最高潮となった。
意外な一面に関するトークで、藤本が「こんな人と知り合いなんやって。そことつながってるのって。みんな顔広いなって思いました」と切り出すと、ジュニアも「小籔とか、めっちゃ顔広い。オレ、まったく知り合いおらんから」とにっこり。そんな2人に対して、ひとりは「ウチは狭かったです。みんな『とりあえず野呂佳代！』って（笑）。あとはホランさんとか」とチームの弱点を打ち明けた。
ほぼ丸1日の挑戦となったが、ひとりは「同世代で仲のいいメンバー（がチームで）最初の2〜3時間は仕事モードだったんですけど、途中からは素のトークになっていたりすると思うので、素の部分は、ほかの番組よりも出ているんじゃないかなと思います」と声を弾ませていた。
【出演者】
◆ジュニアチーム
千原ジュニア／くっきー！／後藤輝基／小籔千豊
◆淳チーム
田村淳／FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）／田中卓志
◆有吉チーム
有吉弘行／おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）／劇団ひとり
◆川島チーム
川島明／ノブ／津田篤宏／濱家隆一
【進行】
森香澄
■『芸人キャノンボール』ルール
1：4チームに分かれた芸人たちにスタート地点及び各チェックポイントでお題が出される。
2：車で移動しながらそのお題に合う人をチームごとに探し、制限時間内にチェックポイントへ。
3：チェックポイントでは連れてきた人同士がお題にそって真剣勝負。
4：各チェックポイントでは、到着した順の「着順ポイント」と、対戦した結果による「競技ポイント」の合計で勝敗を決する。
※「身長2メートル以上」、「社長」など特徴や職業に応じたボーナスポイントもあり。
■場所とお題
スタート地点 富士松展望台
第1チェックポイント よみうりランド＜とにかく相撲が強い女性＞
第2チェックポイント 鵠沼海岸＜とにかく騎馬戦が強い水着女性＞
第3チェックポイント 恵比寿ガーデンプレイス＜とにかく歌が上手い人＞
最終チェックポイント 茨城・城里テストセンター＜とにかく速い車＞
